Попавший в больницу Дима Билан похвастался сюрпризом от Филиппа Киркорова, видео

Певец сообщил, что для получения сюрприза от коллеги на несколько минут "выскочил из больнички".

Дима Билан получил сюрприз от Филиппа Киркорова instagram.com/bilanofficial

Попавший в больницу российский певец Дима Билан сообщил, что коллега Филипп Киркоров передал ему витаминный сюрприз — ящик клубники.

Ягоды были привезены из Молдовы, написал артист на своей странице в Instagram.

"Выскочил из больнички на 5 мин, чтобы получить от Филиппа… витаминный сюрприз…", — подписал исполнитель видеоролик.

Дима Билан получил сюрприз от Филиппа Киркорова Скриншот видео с instagram.com/bilanofficial

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Jun 13, 2018 at 7:08am PDT

Ранее Дима Билан поделился в соцсети, что не может вылечиться от пневмонии (воспаление легких), почти две недели чувствовал боль в груди. Певец из-за болезни отменил концерт в латвийском городе Даугавпилс.

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