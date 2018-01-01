"Попка классная": мокрая Анна Седокова похвасталась аппетитной фигурой

Певица пожаловалась на "тяжелые" будни – ей пришлось встать в 10 утра и понежиться в бассейне с коктейлем на камеру.

Певица пожаловалась на «тяжелые» будни instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова пожаловалась подписчикам на "тяжелые" рабочие будни.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором она позирует у бассейна в купальнике с коктейлем в руках.

"Твое лицо, когда в 10 утра тебя заставляют плавать в бассейне с розовым фламинго и держать в руках коктейльчик, а потом это еще и по Первому каналу покажут #ЖАРА просто в Баку. Этим все сказано", - подписала снимок певица.

Одни подписчики отметили, что Седоковой "грех жаловаться", другие же расхвалили ее аппетитную фигуру.

"Грех жаловаться на такую работу!", "Ох, горячая Аннушка!", "Какая же ты сочная...", "Попка классная", "Аня, невозможно спокойно смотреть на твою сексуальную попу", - восхищались поклонники.

Анна Седокова позировала в купальнике instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова похвасталась фото из Киева.

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