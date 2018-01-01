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"Попка персик": Даша Астафьева поразила фанатов полуобнаженными фото без фильтров и фотошопа

Сегодня, 16:12
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1 / 5 Астафьева позировала в комнате, где идет ремонт (instagram.com/da_astafieva)

Певица похвасталась подтянутой фигурой.

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками снимками с новой фотосессии.

Полуобнаженная артистка на новых фото, которые она выложила на своей странице в Instagram, позирует фотографу в комнате, где идет ремонт. На снимках она позирует без макияжа в черном боди с открытой спиной и на каблуках.

Поклонники удивлялись, как в таком интерьере можно снять такую потрясающую фотосессию.

"Шикарный фотосет!", "Великолепно", "Такая красота без фильтров и фотошопа. Мне кажется уже никто не сможет на такое решиться. Даша, вы божественна!", "Даша с этими ремонтами вообще скоро голая будет", "Шикарное тело", "Ну нифига красота)", "Попка персик",  - восхваляли Астафьеву фанаты.

Ранее Даша Астафьева в нижнем белье показала результаты тренировок и диет.
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Даша Астафьева, фото, полуобнаженная, фотосессия
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