Сегодня, 17:07 RSS

"Попка шикарна": Полякова сменила имидж и поразила фанатов фигурой в облегающем платье

Сегодня, 15:01

Артистка предстала в мини-наряде.

Полякова
Оля Полякова восхитила фанатов новым образом polyakovamusic/instagram
Украинская певица Оля Полякова поделилась фотографией со сьемок нового сезона шоу "Лига смеха". Вместо привычных белокурых волос певица была в парике с короткими волосами лавандового оттенка, голову артистки также украшал головной убор из перьев и бисера.

Таким необычным образом Суперблондинка поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Но основное внимание поклонников было направлено на потрясающую фигуру артистки, которую она подчеркнула коротким платьем с разрезом на спине и высокими фиолетовыми сапогами.

"Хороша в любом образе!", "Вам идёт стрижка, делает вас стильнее и моложе!", "Сапожки просто ванлав!", "Дерзко", "Попка шикарна", - восхищались поклонники. 

Полякова
Оля Полякова восхитила фанатов новым образом polyakovamusic/instagram
 
Полякова
Оля Полякова восхитила фанатов новым образом polyakovamusic/instagram

Ранее Оля Полякова похвасталась роскошным подарком от мужа.
Теги:  
Оля Полякова, суперблондинка, образ, лига смеха
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...