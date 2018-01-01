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"Попка супер": Надя Дорофеева в нижнем белье похвасталась стройной фигурой

Сегодня, 16:15

Артистка поделилась фото с отдыха на Бали.

Дорофеева
Надя Дорофеева поделилась очередным фото с отдыха instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск со своим мужем Владимиром Дантесом на остров Бали в Индонезии.

На своей странице в Instagram Надя поделилась фото, на котором позирует  боком в сером нижнем белье без макияжа.

Одни поклонник посчитали, что Дорофеева беременна, так как заметили слегка выступающий животик, другие же поспорили с ними, отметив, что артистка просто поправилась на отдыхе.

"Поправилась немного", "Нереальная фигура и без макияжа топчик", "Беременна?", "Попка супер, поэтому и стесняться нечего", "Это пресс, или она беременна?", - писали поклонники.

Надя Дорофеева
Фанаты посчитали, что певица беременна instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее в Сети расхвалили новое яркое фото Нади Дорофеевой с отдыха.

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Теги:  
Надя Дорофеева, фото, певица, отдых, беременность
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