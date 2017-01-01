Поплатился за неуплату алиментов. Авто известного шоумена продали на аукционе

По данным Минюста, задолженность Мухарского по алиментам на четверых детей достигла 400 тысяч грн.

Мухарский поплатился за неуплату алиментов Скриншот

У известного шоумена Антина Мухарского арестовали и продали знаменитый автомобиль с портретом актера.

Арест на имущество был наложен в рамках дела о крупной задолженности по алиментам, рассказала "5 каналу" первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

В 2016 году Мухарский развелся с супругой Снежаной Егоровой. По данным Минюста, задолженность Мухарского по алиментам на четверых детей достигла 400 тысяч грн.

"На четверых детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тыс. грн за все время. Было арестовано его имущество. Один из автомобилей был продан на электронном аукционе. Юноша из Одессы его купил, даже не зная, чей автомобиль. Хотя на автомобиле были нарисованы и Антин, и его бывшая жена Снежана. Когда парень узнал, чей автомобиль купил, он был рад, что его деньги пойдут на алименты детям", — рассказала Бернацкая.

Напомним, ранее министр юстиции отреагировал на "голый протест" шоумена Мухарского.