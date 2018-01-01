Популярная певица рассказала о секрете успеха Олега Винника

Для артиста важен репертуар, подчеркнула исполнительница.

Ирина Федишин похвалила Олега Винника Главред

Популярная украинская певица Ирина Федишин считает, что секрет успеха ее коллеги Олега Винника заключается в том, что он очень классный, крутой артист.

Людей не обманешь, поэтому они и ходят на его концерты, рассказала исполнительница во время чата на "Главреде".

"Для артиста важен репертуар. Если есть репертуар, зритель хочет прийти, послушать эту песню, попеть и отдохнуть, увидеть артиста. На какие бы тусовки не ходил артист, как бы ни пиарился, если нет главного — песен, это ничего не дает", — отметила гостья.

Ранее СМИ, ссылаясь на слова психологов, писали, что базой успеха Олега Винника и Ирины Федишин является простота слов, доступность эмоций и понятные образы, они угадывают то, за чем скучают их поклонники.