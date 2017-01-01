Популярная украинская группа завоевала новую награду в России

На победу также претендовал и украинский исполнитель Макс Барских.
Трио получило награду в номинации "Поп года", сказано в Instagram продюсерского центра Константина Меладзе.
В этой номинации на победу также претендовал и украинский исполнитель Макс Барских. Кстати, певец также был заявлен и в номинации "Певец года", но он проиграл российскому исполнителю Александру Панайотову.
Отметим, среди номинантов были замечены и другие украинские артисты. Так, группа "Грибы" претендовала на премию в номинациях "Прорыв года", "Видеоклип" и "Тренд года". Светлана Лобода была заявлена в категориях "Певица года", "Альбом", "Артист года" и "Танцевальный проект". Ани Лорак — "Певица года".