Популярная украинская группа завоевала новую награду в России

На победу также претендовал и украинский исполнитель Макс Барских.

"ВИА Гра" завоевала новую награду в России Instagram

В России популярная украинская женская поп-группа "ВИА Гра" стала победительницей музыкальной премии ZD AWARDS 2017.

Трио получило награду в номинации "Поп года", сказано в Instagram продюсерского центра Константина Меладзе.

В этой номинации на победу также претендовал и украинский исполнитель Макс Барских. Кстати, певец также был заявлен и в номинации "Певец года", но он проиграл российскому исполнителю Александру Панайотову.

Отметим, среди номинантов были замечены и другие украинские артисты. Так, группа "Грибы" претендовала на премию в номинациях "Прорыв года", "Видеоклип" и "Тренд года". Светлана Лобода была заявлена в категориях "Певица года", "Альбом", "Артист года" и "Танцевальный проект". Ани Лорак — "Певица года".