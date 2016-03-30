Популярный американский актер заявил, что он гей

Спейси рассказал об этом после того, как актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах.

Кевин Спейси Instagram

Известный американский актер Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает "жить как гей"

Об этом он написал в своем Twitter.

Спейси рассказал об этом после того, как актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые были якобы в 1986 году.

"В жизни у меня были отношения с мужчинами и женщинами. Я любил, и у меня были романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю путь мужчины-гея. Хочу справиться с этим честно и открыто — это поможет мне переосмыслить мою жизнь", — написал Спейси.

Допис, поширений Kevin Spacey (@kevinspacey) Бер 30, 2016 о 10:03 PDT

Он также извинился перед актером Энтони Рэппом.

"Я искренне не помню встречи, которая состоялась более 30 лет назад, но если я вел себя так, как он написал, я должен искренне извиниться перед ним за абсолютно неприемлемое пьяное поведение. Я глубоко сожалею о чувствах, которые из-за этого преследовали его все эти годы", — говорится в сообщении.

Кевин Спейси — лауреат премии "Оскар" за главную роль в фильме "Красота по-американски". С 2013 года снимается в сериале "Карточный домик", где исполняет главную роль политика Фрэнка Андервуда.

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