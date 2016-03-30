Популярный американский актер заявил, что он гей

Спейси рассказал об этом после того, как актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах.
Об этом он написал в своем Twitter.
Спейси рассказал об этом после того, как актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые были якобы в 1986 году.
"В жизни у меня были отношения с мужчинами и женщинами. Я любил, и у меня были романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю путь мужчины-гея. Хочу справиться с этим честно и открыто — это поможет мне переосмыслить мою жизнь", — написал Спейси.
Он также извинился перед актером Энтони Рэппом.
"Я искренне не помню встречи, которая состоялась более 30 лет назад, но если я вел себя так, как он написал, я должен искренне извиниться перед ним за абсолютно неприемлемое пьяное поведение. Я глубоко сожалею о чувствах, которые из-за этого преследовали его все эти годы", — говорится в сообщении.
30 жовтня 2017 р.
Кевин Спейси — лауреат премии "Оскар" за главную роль в фильме "Красота по-американски". С 2013 года снимается в сериале "Карточный домик", где исполняет главную роль политика Фрэнка Андервуда.
Напомним, ранее дочь Джеки Чана призналась в нетрадиционной ориентации.