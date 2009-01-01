Популярный Олег Винник рассказал, что для него является самым сложным в отношениях с женщинами

Винник признался, что у него была любовь с первого взгляда.

Олег Винник. Скриншот

Популярный украинский певец Олег Винник, а теперь и судья шоу "Х-фактор", который прочно закрепил за собой образ идеального мужчины — противника официальныхо браков.

Однако в одной из телепередач артист все же развеял слухи о том, что официальный брак это не для него, сообщается на сайте СТБ.

Он также рассказал, что для него самое сложное в отношениях с противоположным полом.

"Абсолютно ничего не имею против официального брака. Но я сторонник того мнения, что брак должен быть один и на всю жизнь. А для этого мы должны думать. Мне кажется, время необдуманных браков уже истекло. Кстати, если говорить с позиции европейского опыта, то почему-то там женятся только после 30 лет", — сказал он.

Вместе с тем, Винник признался, что у него была любовь с первого взгляда. Но она не переросла в глубокое чувство.

"Мы должны работать над любовью каждый божий день. Мы должны хотеть любить. Говорю это по собственному опыту. Для меня самое сложное в работе над отношениями полюбить комплексы, недостатки человека. Не примириться, ведь тогда это будет бремя, а именно полюбить", — рассказал артист.

Ранее Оля Полякова посвятила песню Олегу Виннику и предложила ему "сделать" детей.

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