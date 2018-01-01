Популярный певец Евгений Осин попал в ДТП: стали известны подробности

Певец ехал в ГИБДД для того, чтобы поставить мотоцикл на учет.

Евгений Осин попал в ДТП Скриншот: YouTube

В Москве попал в ДТП на мотоцикле известный российский певец Евгений Осин

Инцидент произошел рядом с домом артиста на улице Демьяна Бедного. Мужчина как раз ехал в ГИБДД для того, чтобы поставить его на учет, сообщает mk.ru.

"Врачи настаивали на госпитализации, но звезда 90-х категорически отказался, так как опаздывал к гаишникам, хотя и сломал палец на ноге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Осин заранее записался на прием в ГИБДД и не хотел переносить дату, так как, по его словам, ближайшая запись была бы через неделю.

"Упал из-за собственной невнимательности, — так прокомментировал инцидент сам Осин. — Простите, некогда разговаривать — несу сумки".

Напомним, Евгений Осин уже попадал больницу после ДТП.

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