Популярный трек Селены Гомес признан лучшим хитом лета: видео

Исполнительница рассказала в композиции о сложных отношениях с Джастином Бибером.
Как сообщает музыкальное издание Rolling Stone, именно трек Гомес ассоциируется у слушателей с летом 2018 года.
Видеоролик с клипом на песню Back to You был опубликован 5 июня 2018 года, и более чем за месяц после публикации его посмотрели почти 100 миллионов пользователей.
По мнению фанатов, Гомес рассказала в песне об отношениях с экс-бойфрендом Джастином Бибером, с которым певица пережила непростые моменты любовной интриги.
Напомним, самым популярным музыкальным клипом лета 2017 года стала песня Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси, которую он исполнил совместно с Дэдди Янки.
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