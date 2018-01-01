Попытка номер четыре: Анджелина Джоли снова собралась замуж - СМИ

Актриса сама сделала предложение возлюбленному.

Джоли собирается замуж за британского миллионера Фото: Reuters

Свадьба у Джоли будет уже в четвертый раз, избранником стал бизнесмен из Великобритании, сообщает таблоид Life & Style Weekly.

"У нее есть британский миллионер, с которым она встречается более года. Постепенно их роман перерос в настоящую любовь. Это самые неожиданные отношения в жизни Анджелины, но она думает, что он единственный человек, который действительно предназначен для нее", - рассказали знакомые актрисы.

По информации издания, предложение возлюбленному 42-летняя Джоли сделала сама, так как посчитала необходимым узаконить эти отношения.

"Она собирается выйти замуж за своего британского друга как только закончится бракоразводный процесс с Брэдом Питтом", - сообщил источник.

Сообщается, что артистка сейчас настаивает на скорейшем переезде своих шестерых детей - Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло и близнецов Нокса и Вивьен в Великобританию.

Напомним, Джоли была замужем три раза: за британским актером Джонни Ли Миллером, актёром Билли Бобом Торнтоном, последний брак с Брэдом Питтом, но 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод.

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