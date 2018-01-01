"Пора менять стилиста": Настя Каменских вызвала жаркие споры под фото в дерзком мини-платье

Певица поделилась серией фото, которые вызвали неоднозначную реакцию фанатов.

Певица предстала в новом образе instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских , которая заявила, что обручена , поделилась с подписчиками серией фото с недавней вечеринки.

На своей странице в Instagram звезда выложила серию снимков, на которых она позирует в полосатом мини-платье с прозрачными вставками. Свой образ знаменитость дополнила черными босоножками и массивными золотыми серьгами-кольцами. Певица свои привычные кудряшки выпрямила, и сделала высокую прическу.

Такой образ артистки разделил ее фанатов на два лагеря: одни стали критиковать Каменских за выбор платья – некоторым оно даже напомнило матрац.

"Какой кошмар) цыгане и медведи за дверью?", "Платье ужасное", "Что это за матрац на вас?", "Настя, это не твой стиль. Не красиво", "Настя, при всем уважении к Вам- пора поменять стилиста! Вам этот антураж не к лицу! Такой красотке - цыганщина не катит!!", - критиковали юзеры.

Другим же образ певицы понравился, они назвали его стильным.

"Красавица!", "Красивая и стильная", "Платье огонь", "Сладкая", - расхваливали подписчики.

Фанаты жестко "прошлись" по образу Каменских instagram.com/kamenskux

Фанаты жестко "прошлись" по образу Каменских instagram.com/kamenskux

Фанаты жестко "прошлись" по образу Каменских instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских восхитила фанатов соблазнительными фото.

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