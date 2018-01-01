"Порно для мира опорно". Известная романом с Трампом актриса стала самой популярной на Pornhub

Прагматичные порнодельцы вскорости хотят выпустить полнометражный фильм cо Сторми Дэниелс в главной роли.

Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) стала по всему миру лидером поисковых запросов среди пользователей популярнейшего видеохостинга "для взрослых" Pornhub.

По данным британского таблоида The Sun, тизер полнометражной порнокартины под названием "Секрет Сторми" собрал более 170 тысяч просмотров за несколько дней на сайте крупной студии XXX-фильмов Brazzers.

"Сторми Дэниелс пытается написать что-то грязное, но к ней не приходит вдохновение. Воспоминание о таинственном человеке — это все, что нужно, чтобы ее творческие соки потекли", − говорится в описании к тизеру.

Напомним, всемирно известной Сторми Дэниелс стала после того, как заявила о том, что с ней Дональд Трамп в 2006-2007 годах изменял своей жене Мелании. По словам порноактрисы, за молчание адвокаты Трампа заплатили ей 130 тысяч долларов. В Белом доме все заявления Дэниэлс назвали ложью и клеветой.

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