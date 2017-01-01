Порнозвезде заплатили 130 тысяч за молчание о сексуальной связи с Трампом — СМИ

За сокрытие компрометирующей Трампа информации порнозвезда получила 130 тысяч долларов.

Дональд Трамп. Reuters

Адвокат американского президента Дональда Трампа выплатил бывшей порнозвезде Сторми Дэниэлс крупную сумму за молчание.

Актриса в 2006 году имела сексуальную связь с миллиардером, когда он еще не занимал такой высокий пост, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным источника, за сокрытие компрометирующей Трампа информации Дэниэлс получила 130 тысяч долларов.

Отмечается, что интрижка Трампа с Дэниэлс случилась через год после женитьбы на Мелании, во время турнира по гольфу среди знаменитостей.

Представитель президента США назвали сообщение WSJ ложью.

"Это старые, переработанные данные, которые были опубликованы и категорически опровергнуты до президентских выборов", — заявил он газете.

Сама Клиффорд отрицает сексуальную связь с президентом, но подтвердила, что встречалась с Трампом. По словам актрисы, в общении Трамп проявил себя как "любезный, профессиональный человек и абсолютный джентльмен".

Напомним, Трамп закатил скандал музыкальной группе One Direction и выгнал с одной из своих гостиниц после того, как артисты отказались встретиться с его дочерью.