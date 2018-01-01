"Поросячьи глазки!". Ани Лорак покрасовалась в изумрудном блестящем жакете, фото

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал более 40 тысяч лайков.

Ани Лорак позировала в изумрудном блестящем жакете instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в изумрудном жакете с пайетками.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 21 час он собрал более 49 тысяч лайков.

"Смотреть прямо! Идти ровно! С улыбкой внутри! Позитивного, светлого дня!", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Поросячьи у нее глазки!", — написал kireew278. "Красотка)", — отметила oksana.saske93. "Шикарная женщина!", — считает bondarev1266.

Ани Лорак позировала в изумрудном блестящем жакете instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".

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