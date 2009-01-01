Пошел по миру: Джонни Депп из-за долгов лишился последней квартиры в Лос-Анджелесе

Голливудская звезда все глубже погружается в пучину денежных проблем

Известному голливудскому актеру Джонни Деппу из-за серьезных финансовых проблем пришлось продать свою последнюю квартиру-пентхаус в Лос-Анджелесе (штата Калифорния, США).

Всего благодаря продаже недвижимости актеру удалось выручить более 10 миллионов долларов, сообщает специализированный портал Mansion Global.

На грани банкротства Депп оказался в первую очередь благодаря своему затратному образу жизни.

Ранее он потратил около 18 миллионов долларов на приобретение новой 15-метровой яхты. Как сообщают американские СМИ, когда менеджеры порекомендовали Деппу вести более скромный образ жизни, то тот ответил руганью.

К слову, новый хозяин проданного пентхауса сразу же решил сдавать квартиру в аренду. Теперь пожить в бывших апартаментах Джонни Деппа можно за 5,5 тысяч долларов в месяц. Площадь жилья составляет около 170 квадратных метров, в ней две ванные комнаты, а также гостиная с высоким потолком.

Напомним, ранее "Главред писал о том, что у Джонни Деппа диагностировали редкую психическую болезнь.