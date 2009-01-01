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После "Евровидения" иностранцы начали скупать пластинки Onuka

Сегодня, 14:54

Bностранцы готовы слушать украинскую музыку не только на цифровых устройствах, но и на виниловых пластинках.

Onuka
Ната Жижченко Instagram
Спрос на группу Onuka за рубежом после выступления на "Евровидении" продолжает расти.

Оказалось, что иностранцы готовы слушать украинскую фолькотронику не только на цифровых устройствах, но и на виниловых пластинках.

Об этом Karabas Live рассказал Андрей Смирнов, владелец лейбла Aby Sho Music.

Более того, они проявляли интерес к Onuka еще до конкурса.

Onuka
Instagram

"В ночь после финала "Евровидения" иностранцы купили у меня пять пластинок с мини-альбомом Onuka "Vidlik". За первую неделю после окончания конкурса мы продали 10 винилов. Еще 5 пластинок "Vidlik" купил один американец для своего магазина. Сейчас по пластинке за два-три дня уходит стабильно", — отметил Смирнов.

"Успехом среди иностранцев пользуется и первый альбом Onuka: после "Евровидения" мой приятель, который раньше выкупил у меня 20 экземпляров релиза, продал 9 копий по средней цене в 100 евро", — добавил владелец лейбла.

Напомним, певица Onuka вышла замуж за фронтмена группы The Maneken.

Теги:  
Евровидение, иностранцы, популярность, Onuka, Ната Жижченко
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