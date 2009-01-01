После "Евровидения" иностранцы начали скупать пластинки Onuka

Bностранцы готовы слушать украинскую музыку не только на цифровых устройствах, но и на виниловых пластинках.

Ната Жижченко Instagram

Спрос на группу Onuka за рубежом после выступления на "Евровидении" продолжает расти.

Оказалось, что иностранцы готовы слушать украинскую фолькотронику не только на цифровых устройствах, но и на виниловых пластинках.

Об этом Karabas Live рассказал Андрей Смирнов, владелец лейбла Aby Sho Music.

Более того, они проявляли интерес к Onuka еще до конкурса.

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"В ночь после финала "Евровидения" иностранцы купили у меня пять пластинок с мини-альбомом Onuka "Vidlik". За первую неделю после окончания конкурса мы продали 10 винилов. Еще 5 пластинок "Vidlik" купил один американец для своего магазина. Сейчас по пластинке за два-три дня уходит стабильно", — отметил Смирнов.

"Успехом среди иностранцев пользуется и первый альбом Onuka: после "Евровидения" мой приятель, который раньше выкупил у меня 20 экземпляров релиза, продал 9 копий по средней цене в 100 евро", — добавил владелец лейбла.

Напомним, певица Onuka вышла замуж за фронтмена группы The Maneken.