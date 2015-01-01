После развода с Анисиной Джигурда подпускает к себе только бывшего директора

Он боится выйти из квартиры.

Никита Джигурда Instagram

СМИ продолжают обсуждатькоторый состоялся в конце ноября 2016 года.

Об этом пишет woman.ru.

На днях в одной из телепередач водитель эпатажного артиста раскрыл правду о том, кто помогает знаменитости пережить тяжелый стресс после расставания с любимой супругой и детьми.

Не так давно Марина Анисина в программе "Прямой эфир" рассказала об истинных причинах, толкнувших ее на развод с Никитой Джигурдой. Фигуристка призналась, что муж неоднократно поднимал на нее руку. Спортсменка не скрывает, что после окончательного разрыва, почувствовав себя свободной, она стала намного счастливее.

Совершенно иначе все оказалось для самого Джигурды. В новом выпуске программы "Пусть говорят" водитель эпатажного артиста поведал, что Никита стал настоящим затворником: "У него паранойя. Он боится выйти из квартиры. Он не отвечает ни на чьи звонки, открывает дверь только для передачи еды через балкон...".

К слову мужчина также поведал, что пережить стресс от расставания с супругой Джигурде помогает его бывший директор Антонина Саврасова: "Он общается со своим бывшим директором Антониной Саврасовой. Она живет с ним — пообщаться, поговорить, провести мистерии какие-то".

Напомним, Джигурда признался, что его Тягнибок звал в Раду, а на Донбассе приговаривали к расстрелу.