"Последний шаг". Жан Рено приехал в Карпаты для съемок в украинском фильме, фото

В Госкино визит французского актера назвали важным этапом для отечественной киноиндустрии.

Жан Рено приехал в Украину Фото: Facebook/Oleg German

Известный французский актер Жан Рено приехал в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме "Последний шаг".

Председатель Госкино Украины Филипп Ильенко сообщил в Facebook, что гостя из Франции приветствовал лично.

"Имел честь лично приветствовать Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме "Последний шаг". Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", - написал он.

Жан Рено приехал в Карпаты Фото: Facebook/Philip Illienko

Фото: скрин Facebook/Philip Illienko

Как сообщалось ранее, Госкино заключило контракт с компанией "Ист вест продакш" о предоставлении фильму "Последний шаг" с Жаном Рено в главной роли государственной финподдержки в размере 21,63 млн гривень. Общая стоимость производства фильма составляет 73,88 млн гривень. Кинолента будет сниматься в Карпатах, на озере Синевир, а также в Киеве, Нью-Йорке и Канаде. Старт показа в кинотеатрах запланирован на 2019 год.