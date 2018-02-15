Сегодня, 01:54 RSS

"Посмотрите на их рожи и посмейтесь": Волочкова выставила напоказ аккаунты хейтеров

Вчера, 18:41

Известная балерина показала, кто ей пишет гадости.

sdf
Анастасия Волочкова назвала хейтеров ущербными и завистливыми volochkova_art/instagram
Российская балерина Анастасия Волочкова показала своим подписчикам в Instagram женщин, которые оставляли негативные комментарии под фото и видео артистки.

Звезда сделала скрины аккаунтов, как она выразилась, "недолюбленних баб с нулями в кубе".

"Дорогие мои известные и публичные люди.! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над из ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! Посылайте их на х...й и живите счастливо! Ваша я. А мне простите мою любовь. Давайте больше огня в ленту! Мы хоть с мишей @laginru поугораем! А то скучно без вас", - написала Волочкова. 

Ранее Анастасию Волочкову раскритиковали за поздравительное видео.
Теги:  
Анастасия Волочкова, фото, Instagram, балерина
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...