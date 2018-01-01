"Постоянно полуголая…": фанаты раскритиковали латексный образ Оли Поляковой

Артистка предстала в розовом наряде.
Снимком со сьемок сезона "Лиги смеха" певица поделилась на своей странице в Instagram.
Однако поклонники не оценили такой наряд Поляковой, и раскритиковали его.
"Де вы с Кароль берете этот кошмар", "Костюмчик не очень", "Постоянно полуголая…", - возмущались фанаты.
Но большинству фанатов все же понравился образ Поляковой.
"Ого! Вот это секси!", "Красавица!", "Прикольный костюмчик", "Костюм просто улллет", "Попка ух", - восхищались подписчики.
Ранее Оля Полякова позировала со своей "зюзькой".