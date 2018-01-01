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"Постоянно полуголая…": фанаты раскритиковали латексный образ Оли Поляковой

Сегодня, 12:30

Артистка предстала в розовом наряде.

Полякова
Артистка предстала в розовом наряде instagram.com/polyakovamusic
Известная украинская певица Оля Полякова  выложила в Сеть фотографию, на которой позирует в розовом латексном комбинезоне и голубым бантом на пояснице. Образ певица дополнила традиционной прической – локонами и голубыми туфлями на высоком каблуке.

Снимком со сьемок сезона "Лиги смеха" певица поделилась на своей странице в Instagram.

Однако поклонники не оценили такой наряд Поляковой, и раскритиковали его.

"Де вы с Кароль берете этот кошмар", "Костюмчик не очень", "Постоянно полуголая…", - возмущались фанаты.

Но большинству фанатов все же понравился образ Поляковой.

"Ого! Вот это секси!", "Красавица!", "Прикольный костюмчик", "Костюм просто улллет", "Попка ух", - восхищались подписчики.

Полякова
Артистка предстала в розовом наряде instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова позировала со своей "зюзькой".
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Оля Полякова, наряд, комбинезон, латекс, розовый
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