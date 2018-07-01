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Постройневшая Наталья Могилевская похвасталась фигурой в купальнике

Сегодня, 16:17

Певица показала результат работы над собой.

Могилевская
Наталья Могилевская отправилась отдыхать в Одессу instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская  поделилась мини-роликом с отдыха в Одессе, чем и восхитила фанатов.

Короткий ролик-Boomerang 42-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.  На нем она запечатлена на пляже в розовом слитном купальнике и круглых солнцезащитных очках.

Подписчики восхитились формами певицы, и похвалили ее за выбор купальника.

"Купальник и Натали супер!", "Наташа, Вы прекрасны!", "Ох и Наташа! Красива и сексуальна!", "Наташенька, Вы богиня!", - расхваливали подписчики.

Ранее Наталья Могилевская позировала с Викингом.

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Наталья Могилевская, певица, фото
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