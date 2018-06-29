Постройневшая Пугачева поразила страстным танцем с Максимом Галкиным

Поклонники отметили, что Примадонна заметно похудела.

Супруги станцевали на дне рождения у друзей instagram.com/alla_orfey

Легендарная российская певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин поразили поклонников танцем на дне рождения у друзей.

На видео, которое артист опубликовал на своей странице в Instagram, супруги активно двигаются под динамичную музыку.

"На чудесном дне рождения у друзей!", - подписал ролик Галкин.

Артистка была одета в белой полупрозрачной блузе со спущенными плечами, джинсах с рваностями и белой обуви, а Галкин также оделся во все белое. Поклонники отметили, что Примадонна постройнела, и пара выглядит счастливой.

"Аллочка, какая харизма и энергетика! Люблю красавицу!", "Алла Борисовна стройняшка и красотка", "Все-таки вы нереально круты вдвоем", "Как приятно видеть счастливых людей!", "Аллочка просто девочка, так держать!", - восхищались поклонники.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июн 2018 в 3:26 PDT

Отметим, что ролик меньше чем за сутки посмотрели более 4 миллионов пользователей.

Ранее СМИ сообщали, что Пугачева снова стала мамой.

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