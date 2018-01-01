"Посягнул на святое": лидер O.Torvald перепел "Вовчицю" Олега Винника

Артист согласился на экспромт.

Артист согласился на экспромт Фото: Facebook

Солист группы O.Torvald Женя Галич перепел хит украинского певца Олега Винника.

Музыкант согласился на экспромт в эфире украинской радиостанции "Люкс ФМ", и исполнил композицию "Вовчиця".

В комментариях поклонники отметили, что такое исполнение Галича песни Винника им понравилось.

"Теперь надо, чтобы Винник перепел O.Torvald", "Бабушек на всех не хватит, не переманивай аудиторию", "Как бы комично это не звучало, а получилось же хорошо!", "Такую Вовчицю я готова слушать вечно!", - писали фанаты.

Были и те, кто в достаточно грубой форме отметил, что Галичу до Винника по вокальным данным еще далеко.

"Фигня...!! Ему до Олежки расти и расти!", "Посягнули на святое", "Та он петь вообще не умеет, только орать и хрипеть,там до Винника…", "Ужасно, до Олежки ему далеко", - возмущались фанаты Винника.

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