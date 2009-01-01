Потап и Настя больше не пара

Поклонники группы очень расстроились.

Потап и Настя Instagram

Алексей Потапенко и Настя Каменских записали видеообращение и рассказали, что ставят дуэт на паузу.

Об этом пишет kp.ua

"Привет! Это мы, Леша и Каменских. Мы решили наш дуэт поставить на паузу. Все 11 лет мы дарили вам хорошее настроение и много трудились", — Настя первой взяла слово.

"Ну как трудились, — в разговор включился Потап. — Мы выпустили 5 номерных альбомов! В каждом минимум по 15 треков, а в некоторых и 20; один двухплитный альбом "Щит и Мяч". Шестой альбом — life-альбом: записали его к 10-летию "Потапа и Насти", и все это можно найти в Youtube, как и наши 29 клипов, которые мы сняли за эти 11,5 лет. Мы вам оставили огромное наследие!", — сообщил Потап.

"Мы и сами не знаем, сколько продлится наша пауза", — добавляет Настя.

"В любом случае, следите за новостями! Мы приготовили для вас кое-что очень интересное" — заинтриговал в конце спича Потап.

Поклонники группы устроили настоящий "плач Ярославны" в комментариях под видео: Верьте или нет, но я сижу зареванная. С первой секунды у меня слезы ручьем. Ну как же так? Ну почему? Я успокоиться не могу. За что? Неужели есть время для других проектов? А для легендарного дуэта нет?!

Напомним, танцующий миллионер Джанлука Вакки расстался с возлюбленной.