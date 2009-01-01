Потап и Настя представили страстный клип

Новое видео было презентовано 27 января на телеканале М1.

Потап и Настя Пресс-служба

Исполнители Потап и Настя называют экспрессивную и глубокую композицию "Я……Я" символом своего нового творческого десятилетия.

Песня написана в непривычном для легендарной группы стиле, который отразился и в неординарной видеоработе, созданной командой MOZGI Production и режиссером Леонидом Колосовским. Согласно ключевой идее, "Я……Я" — это клип-аллегория, c помощью метафор в нем представлена история взаимоотношений мужчины и женщины.

В центре внимания зрителя оказываются лишь два человека, Он и Она, Потап и Настя. Герои особым образом раскрывают одну из историй чувственных и контрастных отношений. Весь сюжет видео построен на причине и следствии боли и мучений, которыми пара является друг для друга.

Палач для него — она, а для нее — он. И каждый из них, в прямом смысле, стоит за каждой причиняемой болью. Здесь Любовь — яд, но она является абсолютной необходимостью. Здесь боль неизбежна, и нет иного выхода, как принять ее и со временем от нее зависеть.

Потап: "Я……Я" — это восклицательный знак в нашем творчестве! Этой работой мы решили удивить себя и озадачить зрителей. В песне зашифровано послание, тайный смысл которого мы предложили угадать. Уловить подтекст, заключенный в этих шести точках между двумя Я, близкий каждому человеку. Клип получился олицетворением нас настоящих! "Я……Я" — история конфликта сквозь призму драмы в деталях, со всеми эмоциями и пограничными состояниями".

Настя Каменских: "Это взрослая и глубокая работа, пережитая и понятная практически каждому человеку в мире, кто хотя бы однажды был безгранично влюблен. Уверена, что зрители найдут в нем частичку своей истории. В эту песню я погрузилась, прочувствовав соединение любви, боли и страсти, которое пытается вырваться наружу. Мы представляем честную и откровенную видеоработу!".

Напомним, подопечный Ивана Дорна презентовал мрачный клип.