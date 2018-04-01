"Потап лох*нулся конкретно": зрители раскритиковали выступление Зианджи на "Голосе страны"

Тренер певицы дал ей путевку в прямые эфиры шоу.

Тренер певицы дал ей путевку в прямые эфиры шоу Фото: Пресс-служба 1+1

Певица-трансгендер Зианджа , известная ранее в украинском шоу-бизнесе под псевдонимом Борис Апрель, возмутила зрителей шоу "Голос страны" своим выступлением.

В "нокаутах" она выступила с песней "Я исцелена", которую 10 лет назад написала для Натальи Могилевской, но переписала слова и адаптировала под свое внутреннее состояние.

"Такие люди, как я, живут в страхе за свою жизнь. Я бы своим участием в проекте хотела им дать надежду на то, что когда-нибудь они смогут выйти на улицу и почувствовать себя свободными, высказывать свои чувства, и вдыхать жизнь полной грудью", - сказала перед выступлением конкурсантка.

Публикация от Зианджа (@ziasphere) 1 Апр 2018 в 1:31 PDT

Звездные судьи высоко оценили выступление Зианджи, они отметили, что это была душевная исповедь. Потап, выслушав коллег, и прослушав исполнение певицы, решил оставить ее в проекте.

"Моя зайка, мое солнышко, моя Зизи – ты потрясающая. Все было правильно сказано, за тобой было очень интересно наблюдать. С тобой так интересно, местами непросто, ну как с женщинами в принципе. Это настоящая исповедь была. Второе место", - сказал Потап.

Не разделили мнение судей зрители шоу, они посчитали, что Зиандже незаслуженно дали право выступать в прямых эфирах.

"Спела очень плохо, все мы понимаем, что у проекта есть продюсеры, маркетологи и кто там еще кто отвечает за рейтинги, конечно, никто в начале программы ее выгонять не станет, это же сенсация как они сами говорили", "Не думала, что возьмут ее в прямые", "Потап лох*нулся конкретно..как он выбирает ..худшие вошли..", "Потап, конечно, гонит беса", "Потап по любому протянет ее как можно дальше", - возмущались юзеры.

Публикация от Голос країни / Голос. Діти (@goloskrainy_official) 1 Апр 2018 в 1:33 PDT

Ранее Зианджа рассказала о желании иметь семью и детей.