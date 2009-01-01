Потап рассказал, что Настя Каменских любит спать голой

Певица также любит обнажаться на пляжах.

Настя Каменских Instagram

Певец Потап рассказал о пикантной привычке своей коллеги Насти Каменских.

Об этом артист рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Настя Каменских любит обнажаться на пляжах. Фотодоказательств этому пока нет, зато есть свидетельства ее коллеги — Потапа.

"Настя — нудистка, чтобы вы знали. Она очень любит раздеваться и ходить голышом по пляжу. Это она мне рассказывала. Ей так нравится. Она в этом плане дитя природы", — разоткровенничался Потап.

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По словам Алексея, Настя любит раздеваться догола, купаться голой и даже спать голой.

Напомним, по информации СМИ, вскоре Потап и Настя переедут в свой новый дом под Киевом.