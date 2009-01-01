Потап рассказал, что Настя Каменских любит спать голой

Певица также любит обнажаться на пляжах.
Об этом артист рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Настя Каменских любит обнажаться на пляжах. Фотодоказательств этому пока нет, зато есть свидетельства ее коллеги — Потапа.
"Настя — нудистка, чтобы вы знали. Она очень любит раздеваться и ходить голышом по пляжу. Это она мне рассказывала. Ей так нравится. Она в этом плане дитя природы", — разоткровенничался Потап.
По словам Алексея, Настя любит раздеваться догола, купаться голой и даже спать голой.
Напомним, по информации СМИ, вскоре Потап и Настя переедут в свой новый дом под Киевом.