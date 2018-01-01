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Потап с волосами, и юный Позитив: артисты поделились архивными фото

Сегодня, 04:59

Поклонники удивились внешности любимых исполнителей.

Потап
Артисты удивили своей внешностью поклонников Instagram Потапа
Продюсер, рэпер, тренер проекта "Голос страныПотап поделился с подписчиками раритетными фото, на которых он запечатлен со участником группы "Время и Стекло"  Позитивом (Алексей Завгородний).

Артист на своей странице в Instagram поделился кадрами, на которых предстали юный Позитив с густой шевелюрой, еще не лысый Потап, и жена Позитива, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя.

Фанаты артиста не ожидали увидеть такие фото, и сперва не узнали артистов.

"Позитив на себя совсем не похож", "Время так быстро лети", "Позитив смешной, как будто в парике", "Потап, ты был такой стройный?!", "Жесть, такие молодые", - писали юзеры.

Потап, Позитив
Потап поделился архивным фото с Позитивом instagram.com/realpotap
Потап, Позитив
Потап поделился архивным фото с Позитивом instagram.com/realpotap

Ранее Настя Каменских заинтриговала фанатов новым видео с Потапом.

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Теги:  
Потап, Позитив, фото, архив
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