Потап в третий раз станет ведущим украинской музыкальной премии Yuna

Шестая церемония награждения Yuna -2017 состоится 21 февраля.

Потап Пресс-служба

Ежегодная музыкальная премия Yuna с 2011-го года вручается лучшим исполнителям страны за их профессиональные достижения, а церемония награждения представляет собой масштабное шоу с незабываемыми выступлениями, многообразием стилей и жанров на одной сцене.

В этом году за звания лучших будут соревноваться номинанты в 12 категориях.

А ведущим грандиозного события уже в третий раз станет музыкант и продюсер Потап. Впервые он успешно провел премию в 2013-ом году, после чего был приглашен в качестве ведущего третьей церемонии Yuna -2014.

Потап: "Мне приятно уже в третий раз стать ведущим такого профессионального, интеллигентного и невероятно важного для Украины мероприятия. Yuna – это праздник музыки, и очень почетно быть проводником философии премии, когда музыканты поздравляют музыкантов. Я обожаю Yuna за возможность встретить своих друзей, посмотреть на них из зрительного зала и со сцены, насладиться красивейшими музыкальными номерами и постановками. Рад тому, что артисты продюсерского центра Mozgi Entertainment являются номинантами в этом году и уже становились обладателями премии . Быть ведущим Yuna — всегда волнительная миссия, и я по-особенному к ней готовлюсь. Например, мой прошлый вступительный диалог длился восемь минут. Я знал все шутки наизусть, и профессиональные ведущие, собравшиеся в зале, интересовались, как я это делаю. Я просто живу этим проектом! Уверен, что нас ждет потрясающее шоу!"

В этом году Потап также является претендентом на получение статуэтки "Лучшая поп-группа" как участник коллектива "Потап и Настя", а их трогательный хит "Умамы" может получить награду за "Лучший видеоклип". Брутальный музыкально-танцевальный проект "Mozgi", лидером которого является артист, конкурирует со своими коллегами за звание "Лучшая поп-группа".

Напомним, стали известны номинанты на премию "Оскар".