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Потеряли секс-символ 90-х: скончался Луис Альберто из сериала "Богатые тоже плачут"

Сегодня, 03:02

У 81-летнего Рохелио Герра был тромбоз сосудов головного мозга.

Луис Альберто
Актеры мексиканского сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро и Рохелио Герра Открытые источники
Актер Рохелио Герра, знакомый украинцам по роли Луиса Альберто Сальватьерро в сериале "Богатые тоже плачут", умер 28 февраля в Мехико.

Причиной смерти 81-летнего Герра стала остановка дыхания. Об это сообщает РИА Новости Украина.

Знаменитый актер почти не передвигался с 2015 года. Он перенес тромбоз сосудов головного мозга, впоследствии нуждался в круглосуточном медицинском уходе. Причиной смерти секс-символа 90-х стала остановка дыхания.

Напомним, Рохелио Герра был знаменитым мексиканским актером и скульптором. Однако мировую известность ему принесли главные роли в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Право на рождение", которые в конце 90-х годов были популярны в странах СНГ.

Напомним, ранее в России на 48-м году жизни внезапно умер культовый актер Дмитрий Марьянов.
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