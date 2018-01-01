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Появились первые официальные фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Сегодня, 17:47
принц Луи Артур Чарльз < >
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1 / 4 (instagram.com/kensingtonroyal)

Автором снимков стала мать малыша – Кейт Миддлтон. 

Кенсингтонский дворец обнародовал первые официальные фотографии третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принца Луи Артура Чарльза, который родился 23 апреля.

Автором снимков стала мать малыша – Кейт Миддлтон. Фото размещены на официальном Instagram-аккаунте дворца.

На первом снимке маленький принц Луи снят сам. Это фото было сделано еще 26 апреля. А вот на втором кадре младшего братика целует старшая сестра Шарлотта. Этот кадр Кейт Миддлтон сделала в день рождения юной принцессы – 2 мая.

Напомним, ранее специалисты проанализировали скорый выход Миддлтон после третьих родов. По их словам, своему столь быстрому появлению перед камерами герцогиня Кембриджская обязана работе диетологов, стилистов и визажистов.

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Теги:  
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, ребенок, принц, Великобритания, Луи Артур Чарльз
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