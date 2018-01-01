Появился дублированный трейлер мультфильма "Смолфут"

Премьера назначена на октябрь 2018 года.

Вышел трейлер "Смолфута". Скрин с видео

В Сети появился трейлер мультфильма "Смолфут" от режиссера и сценариста Кэри Киркпатрика, который раньше уже снимал "Лесную братву" и "Побег из курятника".

Премьера "Смолфута" назначена на октябрь 2018 года.

Картина рассказывает о молодом йети. По сюжету, тот сталкивается с "чудовищем", который на самом деле оказывается человеком. Из-за маленьких ног людей называют смолфуты (по аналогии с бигфутом). Главный герой пытается убедить сородичей, что люди существуют, но ему никто не верит.

Героев мультфильма озвучили Ченнинг Татум, Денни ДеВито, Зендея и Джеймс Корден.

Ранее вышел трейлер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли. Премьера кинокартины запланирована в мировом прокате 4 октября 2018 года.

Кроме того, опубликован финальный трейлер фильма "Черновик" по роману Лукьяненко. Премьера ленты назначена на 25 мая 2018 года.

Ранее в Сети появился новый трейлер фантастического экшена "Соло: Звездные Войны. Истории". В Украине картина выйдет на экраны 24 мая 2018 года.

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Кроме того, появился трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада". Премьера сериала намечена 22 апреля 2018 года.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Тайна дома с часами", премьера которого запланирована на октябрь 2018 года.

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

Кроме того, вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант. Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

Также в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.

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