"Поймал за юбку": Оля Полякова откровенно призналась, что ее уличили в воровстве

Суперблондинка не устояла перед тюльпанами.

Оля Полякова в юности попыталась украсть тюльпаны Фото: karavan.ua

Украинская певица Оля Полякова накануне 8 марта рассказала малоизвестный факт.

В интервью для телеканала ICTV она призналась, что когда-то в Виннице воровала цветы и ее поймали "на горячем".

"Воровала тюльпаны под горисполкомом в Виннице, и меня поймали, ихотели рассказать моей маме. Но я так упрашивала этого дяденьку, который поймал меня за юбку, и он не рассказал", - поделилась в интервью артистка.

Также Полякова в шутку добавила, что женщины постарше могут обойтись и без цветов, главное им найти достойную замену: "Женщины за 30-ть позволяют любить себя и без цветов, главное, чтобы были бриллианты".

Ранее дочь Поляковой поразила сходством со звездной мамой.