"Поздравляйте!!!". Даша Астафьева похвасталась животиком

Певица сфотографировалась в платье и поделилась снимком в соцсети.

Даша Астафьева в платье выпятила животик instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в платье с выпяченным животиком.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"Поздравляйте!!! У нас черешня…", — шуточно подписала снимок исполнительница.

Даша Астафьева в платье выпятила животик Скриншот с instagram.com/da_astafieva

Напомним, в конце декабря 2017 года Даша Астафьева говорила, что ее возлюбленный — экс-президент госпредприятия "Энергоатом", бизнесмен Артем Ким — предложил ей руку и сердце летом, в сентябре они планировали сыграть свадьбу, но она не состоялась.

В конце мая певица в соцсети поделилась серией соблазнительных снимков в купальнике, из-за которых поклонники заподозрили ее в беременности. Посмотреть горячие фото можно здесь.

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