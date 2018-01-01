Пожал руку, поздравил с победой. Шварценеггер проведал прооперированного Ломаченко, видео

Украинский чемпион поблагодарил экс-губернатора Калифорнии за визит.

Арнольд Шварценеггер в больнице проведал Василия Ломаченко Скриншот видео с instagram.com/schwarzenegger

В США американский актер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил в больнице украинского боксера, чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко

Бывший чиновник пожал украинцу руку и поздравил с победой, свидетельствует видео, опубликованное нашим соотечественников в Instagram.

"Thanks for coming through… (спасибо, что пришли — Ред.)", — подписал видео спортсмен.

Напомним, в ночь на 13 мая в американском Нью-Йорке на арене Madison Square Garden прошел бой между Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом. Украинец победил противника, но получил травму, его прооперировали в Лос-Анджелесе.

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