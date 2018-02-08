"Позовите соцлужбу": Кардашьян заставила дочь сфотографировать ее топлес, фото

Четырехлетняя дочь телезвезды Норт Вест сфотографировала маму, когда та снимала нижнее белье.

Ким Кардашьян позировала перед дочерью топлес kimkardashian/instagram

37-летняя Ким Кардашьян опубликовала новое фото с обнаженной спиной и топлес. Автором снимка стала ее дочь Норт Вест.

В кадре, который звезда выложила на своей странице в Instagram, видно, как Кардашьян стоит к дочери спиной, с приспущенным лифчиком. На фото в зеркале видно отражение дочери Ким.

Поклонники разозлились на звезду, и обвинили ее в аморальности.

"А теперь давайте все вместе позовем соцслужбу, это очень странно", "Сфокусируйся на том, чтобы быть хорошей мамой, а не делай эти глупые фото", "Научи дочь использовать ее разум, а не ее тело".

Другие подписчики Кардашьян встали на ее защиту, и отметили, что в этом фото нет ничего плохого: "Я думаю, что это мило", "По-моему, нет ничего плохого в том, что дочь сфотографировала маму".

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Фев 8, 2018 в 8:44 PST

Ранее Ким Кардашьян показала на публике свою новорожденную дочь.