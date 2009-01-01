Пранкера Седюка будут судить за хулиганство

Документы по его делу направлены в Днепровский районный суд города Киеве.

Виталий Седюк Facebook.com

Прокуратура Киеве направила в суд обвинительный акт против пранкера Виталия Седюка.

Об этом говорится на официальной страничке прокуратуры в Facebook.

"Обвинительный акт в отношении указанного лица по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), направлено в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", — отметили в пресс-службе.

13 мая в Киеве состоялся финал "Евровидения-2017". Во время номера Джамалы случился неприятный инцидент — на сцену к ней вышел пранкер Виталий Седюк с австралийским флагом на плечах и показал всем в прямом эфире свои ягодицы.

Спустя пару недель после произошедшего пресс-служба прокуратуры сообщила, что Виталия Седюка будут судить за хулиганство. Документы по его делу направлены в Днепровский районный суд города Киеве.

Напомним, Джамала впервые прокомментировала ужасную выходку скандального пранкера Седюка.