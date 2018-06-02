"Прекрасная киска": дочь Орнеллы Мути снялась полностью голой и на каблуках. Фото и видео 18+

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1 / 4 Всего за час снимок набрал более 4 тыс. «лайков». (instagram.com/naikerivelli)

Всего за час снимок набрал более 4 тыс. "лайков".

Дочь известной итальянской киноактрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли порадовала поклонников очередным скандальным фото.

Для нового кадра красотка снялась полностью обнаженной. Из одежды на ней были лишь туфли да собственные руки. Интимное фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Почему обнаженная? Потому что, как только вы снимаете ненужную фигню, вы можете противостоять Реальности. Если тебе некомфортно собственное тело – как ты можешь чувствовать комфорт в чем-то другом?" – подписала снимок Найке.

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Стоит отметить, что это не первое провокационное фото девушки. Она периодически привлекает внимание своим экстравагантным поведением, а также скандальными фото и видео.

Как и ее мать Найке Ривелли работает актрисой. У нее много поклонников. В частности, в комментариях к данному фото люди пишут: "Ты прекрасная киска", "Я хочу тебя любой ценой" и т. п. Кроме того, многие настойчиво просят Найке в следующий раз не прикрываться руками.

Публикация от Naike Rivelli (@naikerivelli)2 Июн 2018 в 1:28 PDT

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