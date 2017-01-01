Премия "Viva! Самые красивые 2018". Стали известны имена всех победителей

Быть мамой — самое ответственное и самое главное в жизни каждой женщины, подчеркнула Катя Осадчая.

Оля Полякова и Олег Винник стали обладателями титулов viva.ua

В пятницу, 2 февраля, были объявлены имена победителей номинаций "Viva! Самые красивые-2018".

Статуэтку и титул "Мама года" получила популярная телеведущая Катя Осадчая из рук ведущих концерта и певицы Alyosha, которая стала победительницей в этой же номинации в прошлом году.

"Получить такую награду довольно неожиданно, спасибо огромное журналу Viva! Быть мамой — самое ответственное и самое главное в жизни каждой женщины. Важнее чем любые достижения. И я хочу разделить эту награду с каждой украинской мамой. Каждый день они делают для своих детей все, горы сворачивают. А ведь эти подвиги не показывают по телевизору, не показывают в новостях... И я очень хочу, чтобы у каждой украинской мамы рядом было крепкое плечо. Рядом со мной здесь на сцене должен стоять и Юра, потому что он настоящий папа года. Спасибо тебе, Юра! А всем украинским мамам я желаю счастья и вдохновения!" — сказала со сцены Катя Осадчая.

Кроме того, специальную премию "Выбор Viva!" присудили Юлии Саниной — фронтвумен группы The Hardkiss.

"Мне приятно получать эту награду! Каждая награда – это новая планка, новый горизонт. Мы стараемся быть еще лучше, еще круче. И мы стремимся к этому. Благодарим всех, кто за нас голосовал и кто нас любит", — сказала Юля со сцены.

Также в этом году специальную премию "Выбор Viva!" присудили Сергею Бабкину — артисту, который нас вдохновлял и восхищал.

"Я не ожидал! — получая награду, признался Сергей Бабкин. — Я счастлив! Я счастливый человек! И хочу, чтобы все были здоровы, счастливы и берегли друг друга!".

Кульминацией вечера было объявление победителей премии "Viva! Самые красивые-2018" – обладателей титулов "Самая красивая женщина" и "Самый красивый мужчина". По результатам онлайн- и смс-голосования, самым красивым мужчиной года стал харизматичный Олег Винник, а самой красивой женщиной – неповторимая Оля Полякова.

Напомним, ранее Полякова "попросила" ребенка у Винника.