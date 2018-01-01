"Преследует и не дает покоя": пенсионерка подала в Одесский суд жалобу на Аллу Пугачеву

Женщина утверждает, что Алла Борисовна со своими людьми преследует ее, и запрещает ей что-либо делать.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
"Женщина жалуется, что Алла Борисовна "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет. В своем заявлении женщина рассказывает, что решила поехать в другой город, чтобы там устроиться на работу, но Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. Жалобщица просила принять меры", - говорится в сообщении.
Читайте также: Алле Пугачевой – 69. Насколько вы разбираетесь в творчестве и биографии примадонны - тест "Главреда"
Согласно сообщению, судом был предоставлен ответ, что указанное заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства, ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедурами судопроизводства.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева прервет молчание и выступит на концерте у друга-поэта.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram