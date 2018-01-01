"Прессик — ухххх". Ани Лорак позировала в спортивном наряде, фото

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 92 тысяч лайков.
Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Прессик — ухххх", — написала valentina.naumenko.
"Прям, как спортсменка! Так держать!", — отметила _anohinaa__. "Недоросток!", — написал kireew278.
Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".
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