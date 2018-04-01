"Превращается в прекрасного лебедя": Лолита показала подросшую дочь

Ева приехала к маме в гости на каникулы.
Артистка поделилась забавным видео на своей странице в Instagram. В ролике Ева поет на французском языке и танцует в такт музыке.
"Яблоня от яблони! Ребенок приехал на каникулы. Отчет по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?" - подписала видеоролик Милявская.
"Как выросла, превращается в прекрасного лебедя", "Очень классная и милая) Ева умничка)) Такая же красавица , как и мама", "Какая харизма! Браво!", "Обаятельная такая!", "Хорошенькая! Такая настоящая, не притворщица, живой, веселый ребенок", - расхваливали дочь Милявской фанаты.
Отметим, что дочь Милявской живет с бабушкой в Киеве, и нечасто видится с мамой.
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