"Превращается в прекрасного лебедя": Лолита показала подросшую дочь

Ева приехала к маме в гости на каникулы.

Лолита показала подросшую дочь Фото: teleprogramma.pro

Российская певица Лолита Милявская показала своим поклонникам редкое видео со своей 19-летней дочерью Евой Цекало.

Артистка поделилась забавным видео на своей странице в Instagram. В ролике Ева поет на французском языке и танцует в такт музыке.

"Яблоня от яблони! Ребенок приехал на каникулы. Отчет по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?" - подписала видеоролик Милявская.

"Как выросла, превращается в прекрасного лебедя", "Очень классная и милая) Ева умничка)) Такая же красавица , как и мама", "Какая харизма! Браво!", "Обаятельная такая!", "Хорошенькая! Такая настоящая, не притворщица, живой, веселый ребенок", - расхваливали дочь Милявской фанаты.

Отметим, что дочь Милявской живет с бабушкой в Киеве, и нечасто видится с мамой.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 1 Апр 2018 в 11:24 PDT

Ранее Лолита Милявская призналась в тяжелой зависимости.