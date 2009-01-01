Приемные сыновья Джоли и Питта постоянно ссорятся — СМИ

Анджелина делает все, чтобы обстановка дома была мирной.

В семье ДжолиПиттов разыгралась новая драма: по утверждениям анонимных источников, приемные сыновья бывших супругов — 16-летний Мэдокс и 13-летний Пакс — не могут найти общий язык.

Об этом пишет Woman.ru.

Подростки устраивают громкие конфликты, которые очень расстраивают их маму, актрису Анджелину Джоли.

Сложно найти братьев и сестер, которые никогда бы не ссорились.

На днях журналисты издания National Enquirer сообщили, что 42-летней Анджелине Джоли постоянно приходится сглаживать острые углы в спорах приемных сыновей — Мэдокса и Пакса.

Инсайдер сообщил прессе, что парни терпеть друг друга не могут и в последнее время часто дерутся. "Анджелина делает все, чтобы обстановка дома была мирной. Она считает, что так поступают типичные братья в их возрасте, и надеется, что скоро все закончится. Однако с каждым днем ситуация только накаляется", — утверждает аноним. По словам источника, Мэдокс считает себя любимым сыном актрисы и режиссера, поскольку первым попал к ней в семью. "С возрастом он стал слишком властным, и это уже надоело Паксу. Если так продолжится, то Мэдоксу достанется: Пакс уже выше и сильнее него", — уверяет инсайдер.

Сложно сказать, действительно ли между братьями возник настолько серьезный конфликт, ведь на недавних фотографиях с премьеры новой картины их мамы они выглядели веселыми и непринужденно общались друг с другом.

Напомним, Анджелина Джоли боится, что ее приемная дочь Захара может вернуться к биологической матери.