Сегодня, 16:47 RSS

Пригласили весь Голливуд: Гвинет Пэлтроу вышла замуж, и устроила пышное гуляние

Сегодня, 15:20

Актриса удивила выбором свадебного платья.

Гвинет Пэлтроу
Актриса удивила выбором свадебного платья Фото: Reuters
Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу, которая обручилась со сценаристом и продюсером "Американской истории ужасов" Брэдом Фелчаком, вышла за него замуж.

О празднике 45-летней Гвинет и 47-летнего Брэда первым написало издание DailyMail.

Молодожены устроили роскошную вечеринку на более чем 400 человек в историческом здании театра Лос-Анджелеса.

Вечеринку посетили Джулия Робертс, Кэмерон Диаз,  Кейт Хадсон, Дженнифер Энистон, Деми Мур, Риз Уизерспун и, конечно, крестный отец Пэлтроу Стивен Спилберг, и другие звезды Голливуда.

Хотя мероприятие прошло под названием "вечеринка по случаю помолвки", однако западные журналисты уверены, что это была именно свадьба, а Гвинет приехала на торжество в платье бордового цвета, чтобы сбить с толку прессу. А вот Брэд Фелчак был одет в классический светлый смокинг. 

Гвинет Пэлтроу
Гвинет приехала на торжество в платье бордового цвета Фото: Backgrid
Гвинет Пэлтроу
Брэд Фелчак был одет в классический светлый смокинг Фото: Backgrid

Кроме того, папарацци высмотрели, что мама Гвинет приехала с чехлом для одежды, на котором виднелся логотип свадебного дизайнера Monique Lhuillier. Именно этот наряд, уверены западные СМИ, надела актриса.

Гвинет Пэлтроу
СМИ утверждают, что мама Гвинет приехала со свадебным платьем Фото: Backgrid

Напомним, Гвинет и Брэд познакомились на съемочной площадке сериала "Лузеры" (Хор) в 2010 году, в котором Пэлтроу сыграла небольшую роль. Однако начали встречаться звезды лишь в августе 2014 года.

Это случилось после того, как 44-летняя Гвинет рассталась со своим мужем — солистом группы Coldplay Крисом Мартином, от которого родила дочку Эппл и сына Мозеса.
Теги:  
Гвинет Пэлтроу, актриса, свадьба, Голливуд, замужество, Брэд Фелчак, продюсер
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...