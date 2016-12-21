Басков пожаловался, что Пригожин назвал его никому не нужным

На тот момент певец уже состоял в стажерской труппе Большого театра.

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Российский продюсер Иосиф Пригожин в конце 1990-х годов утверждал, что певец Николай Басков безнадежен и у него нет будущего, как у артиста.

Об этом он рассказал изданию "Дни".

По словам Баскова, впервые они с Пригожиным встретились на программе "Музыкальный ринг", где Пригожин открыто заявил, что Басков никому не нужен.

Как рассказал Басков, Иосиф Пригожин уверял, что у него нет будущего. Как заметил певец, на тот момент он уже состоял в стажерской труппе Большого театра и стал победителем трех международных конкурсов. "Пригожин тогда мне сказал: "Вы никому не нужны! Чем вы занимаетесь, молодой человек?!" Я спросил у Иосифа, есть ли у меня будущее. А он посмотрел на меня и ответил: "Наверное, нет", — вспоминает Басков.

Напомним, дочь Иосифа Пригожина подает в суд на отца.