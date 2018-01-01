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"Прикид как у 60-летней дачницы": Настя Каменских поразила подписчиков новым стилем

Сегодня, 12:47

Снимок набрал уже почти 56 тысяч "лайков".

Настя Каменских
У Каменских новый стиль. instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников новым снимком в Instagram.

Она опубликовала фото из аэропорта "Борисполь", откуда вылетала в Баку на фестиваль.

Снимок набрал уже почти 56 тысяч "лайков".

Многие желали Насте удачи на выступлении. При этом поклонников больше всего поразил наряд певицы. "Прикид как у 60-летней дачницы", – написал koleeek. "Интересный прикид", – добавил keysi570. "Настя, ты не своём стиле штоле", – считает anastasiiaprachuk (авторская орфография сохранена – ред.).

А вот vovchik_bojko пошутил: "Лобода так полетела – и замуж вышла".

Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Ранее Каменских порадовала поклонников снимком в стильном образе. Она позировала в пушистом топе и обтягивающей юбке с леопардовым принтом.

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