Прима-балерина Екатерина Кухар: Отторжение балета чувствовала лишь дважды, и каждый раз по одной причине — я была в положении

"В один день я могу проснуться Кармен, в другой — Джульеттой, в третий — "генералом в юбке". И вся семья должна подстроиться под мое настроение. Но, придя на работу, настроение оставляю за дверью и отдаюсь балету", — призналась Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Главред

На сайте " Главред " состоялся чат со звездами мирового балета, премьером Национальной оперы Украиныи примой-балериной Национальной оперы Украины, которые успешно гастролируют по всему миру. Франция, Германия, Италия, Испания, Япония, Южная Корея — это далеко не полный перечень стран, зритель которых с восторгом принимает спектакли с участием Екатерины и Александра. Да и, как признаются сами ребята, им проще назвать те страны, в которых они пока не были, чем те, в которых они уже выступали. Вот и с читателями "Главреда" артисты балета пообщались, едва вернувшись с гастролей во Франции, но уже приступив к подготовке премьеры балета "Дети ночи".

В ходе чата Екатерина и Александр рассказали, почему, имея массу предложений жить и работать за границей, они предпочитают оставаться в Украине и представлять своим талантом именно родную страну, чем отличается украинская школа балета от всех других балетных школ мира, насколько украинцы любят и ценят этот вид искусства, благодаря чему в последнее время балет становится более популярным и востребованным, переходя из разряда "кулуарного" вида искусства, а также могут ли артисты поспособствовать прекращению войны.

Кроме того, всемирно известные звезды балета оказались очень открытыми, искренними и с удовольствием отвечали на вопросы, касающиеся их личной жизни (Александр и Екатерина вместе не только на сцене театра, но и по жизни: они — супружеская пара, которая растит двух детей). Они рассказали, какую роль в их истории любви сыграл балет, остается ли время на детей, учитывая их плотный гастрольных график, чем по жизни они "горят", чем увлекаются, помимо балета, почему артисту балета сложно уживаться с не балетными людьми, а также в какие моменты у них возникало отторжение балета.

Представляем стенограмму чата с Екатериной Кухар и Александром Стояновым.

Mirra: Расскажите о грядущей премьере — балете "Дети ночи"? О чем он?

Екатерина Кухар: Спектакль "Дети ночи" — очень креативный и современный. Но в его основе — классика. Спектакль оснащен новейшим световым оборудованием, которое нам пришлось дополнительно заказывать.

Сюжет спектакля основан на легенде об андрогинах — мифических существах времен титанов, у которых было по четыре руки, четыре ноги и две головы. Рассказывается о том, как это существо возгордилось и стало считать себя равным богу. Зевс был разгневан и в наказание разделил это существо на две половинки. События разворачиваются ночью — время, когда в человеке просыпаются страх, соблазны... Андрогин — не человеческое существо, но со всеми страстями человека. Спектакль рассказывает о пути этих двух половинок, о том, как они пытаются справиться и совладать со своими чувствами. И лишь в конце зритель узнает, смогут ли они — две половинки одного целого — воссоединиться. Именно после этой легенды появилось понятие "найти свою вторую половинку".

Александр Стоянов: Премьера спектакля "Дети ночи" состоится 17 и 18 марта на сцене Национальной оперы в Киеве. Также спектакль смогут увидеть в других городах: 20 марта — в Одессе, 23 марта — в Днепре, 2 апреля — в Харькове.

Екатерина Кухар: Зрителя ждет много сюрпризов. Например, с нами выступят виртуозы Kiev Tango Project. Мы не будем раскрывать, что они будут исполнять — будет сюрприз.

ivan_sukhenko: Вас знают во всем мире. Скажите, были ли предложения остаться жить и работать за рубежом? У вас самих не возникало такого желания? Что вас держит в Украине?

Александр Стоянов: Подобных предложений было очень много, и поступали они, начиная с выпуска из балетного училища. Но, во время гастролей по миру, нас всегда тянет домой, как бы хорошо ни было в той или иной стране. Дома — лучше. Точно не знаем, то ли это патриотизм, то ли любовь к Родине…

Екатерина Кухар: Нам хорошо там, где мы есть. :) Нам хорошо там, где наши соотечественники и люди, которые нас любят. Нам нравится гастролировать по миру, показывать достижения украинского балета и отечественной школы балета. И про Украину сейчас много говорят.

Александр Стоянов: Совсем недавно мы выступали в Бельгии, где, помимо спектакля, у нас был прием у губернатора, на котором также присутствовали украинские посол и консул. Нам было приятно, что они побывали на нашем спектакле.

Екатерина Кухар: Во всем мире искусство открывает любые двери. Все могущественные государства пишут свою историю в Книге искусств. Поэтому для нас большая гордость — представлять нашу страну.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Главред

ivan_sukhenko: Каким образом, на ваш взгляд, можно популяризировать балет как искусство в Украине? И нужно ли это делать? Или балет традиционно был своего рода элитарным видом искусства, а потому не может быть массового увлечения им?

Александр Стоянов: Сейчас благодаря Екатерине и проекту "Танцы со звездами" балет стал популярен в Украине. Действительно, до того балет долго был кулуарным видом искусства со своим узким кругом зрителей. Хотя на наших спектаклях аншлаги были всегда.

Екатерина Кухар: Счастлива, что стала катализатором популяризации балета и пробуждения бо́льшего интереса к нему. После моего участия в проекте "Танцы со звездами" мне часто стали писать люди: "Благодаря вам я решила/решил прийти и посмотреть балет". Для меня это — высшая похвала и награда.

Wrangler: Складывается впечатление, что, по сравнению с другими европейскими странами, балет в Украине недооценен, и люди больше предпочитают легкие антрепризы, нежели классику балета. Так ли это в действительности, по вашим наблюдениям? И если — да, то почему так сложилось, по-вашему?

Александр Стоянов: Нет, не сказал бы. Украина — это та страна, в которой сохранился настоящий классический балет. Но, конечно же, искусство балета и танца идет вперед, и нужно, сохраняя классическое наследие, привлекать новых современных хореографов со всего мира, чтобы украинский зритель мог ознакомиться с развитием балетного искусства ХХІ столетия.

Vlasta-s: Сколько стран на вашем счету, то есть в скольких вы бывали с выступлениями?

Александр Стоянов: Мы не считали.

Екатерина Кухар: Проще сказать, где мы не были. :) Мы не были в Индии, Австралии, Таиланде... Но я была бы не против поехать с гастролями летом куда-нибудь на Мальдивы, в Барбадос или Доминикану. Ищу импресарио на лето. :) Я там никогда не была, мечтаю.

Vlasta-s: Где, в каких странах вас принимали теплее всего? В какой стране балет востребован как нигде?

Екатерина Кухар: Темпераментнее и веселее всего нас принимают в Италии и Испании. Это южные солнечные жители, они всегда на позитиве, у них всегда в обед бокал красного вина. Они очень эмоциональны, потому любой прыжок или эффектный выход — зал всегда взрывается.

Александр Стоянов: А японская публика нам нравится тем, что она всегда после спектакля стоит целыми очередями, чтобы взять автограф, сфотографироваться и подарить подарок.

Екатерина Кухар: Японцы часто дарят маленькие платочки и полотенчики. У них в больших торговых центрах, например, "Такашимая", всегда продаются платочки и полотенчики — есть простые, есть дизайнерские, есть махровые, есть шелковые.

Александр Стоянов: Но самый родной и любимый зритель — украинский.

semen_senia: Для вас приемлемы гастроли в России сейчас? Поехали бы выступить там в ведущих театрах и за хороший гонорар? Ведь российская публика, так исторически сложилось, очень любит балет и может оценить по достоинству такие спектакли…

Александр Стоянов: В России мы не выступали уже около пяти лет. Для артиста не всегда важен гонорар, это не всегда приоритет. У нас было много случаев, когда мы отказывались от гонораров по той или иной причине. Нас приглашали и работать за границей за большие деньги, но нам это было не интересно, так как нас устраивает целиком и полностью Национальная опера Украины. Мы любим наш театр и наше руководство.

Надеемся, что со временем конфликт между нашими странами угаснет.

Aisedora: Честно признаюсь, немного обидно за вас: вам аплодирует стоя самая требовательная публика ведущих стран мира, вас знают и любят в Германии, Франции, Италии, Японии, Китае и еще уйме стран мира, но назови большинству украинцев ваши имена — они не будут иметь представления о том, кто вы. Как думаете, почему так? Не умеем ценить свое? Безразличны к балету и театру как таковым? Вас как артистов не обижает такое положение дел?

Александр Стоянов: Мы никогда не испытывали недостатка внимания публики. А за последний год, после того, как Екатерина стала членом жюри "Танцев со звездами", ее знает вся страна. В каком бы мы ни были городе, ее узнают на улицах, а на ее спектакли сложно купить билеты.

Екатерина Кухар: Вообще, я никогда не испытывала недостатка внимания в Украине, не чувствовала недооцененности.

Екатерина Кухар

Inessa: Отличается ли для вас публика разных регионов Украины? Действительно ли такие разные запад и восток нашей страны? Ваши ощущения?

Александр Стоянов: Нет. Мы все — украинцы. И публика практически везде одинаково искренняя, открытая и любит балет. Но раз на раз не приходится, однако это ни коим образом не зависит от региона.

Inessa: Могут ли артисты каким-то образом способствовать прекращению войны? Если да, что в их силах сделать?

Екатерина Кухар: Искусство всегда, во все времена, объединяло людей.

Александр Стоянов: Балет — это один интернациональный язык. Искусство всегда вне политики. Оно всегда было направлено на укрепление международных отношений. Это — посол мира и красоты.

polit_ua: Під час ваших зарубіжних гастролей, напевно, вам доводиться багато спілкуватися і з місцевими і з тамтешньою пресою. Скажіть, що знають за кордоном про Україну? З якими стереотипами про нашу країну стикаєтеся найчастіше?

Екатерина Кухар: Раньше, слыша об Украине, вспоминали о Шевченко и Кличко, а сейчас многие интересуются, как нам живется, какая ситуация в стране, многие переживают за Украину и хотят, чтобы у нас все было хорошо.

dim-dim: Нині стали модними серед артистів спроби себе в політиці. Чи бачите ви толк від цих спроб? Уже багато хто посидів у Раді (Вакарчук, Руслана, Повалій, Огнєвіч тощо) а тепер от вже деякі і на президентство замахуються… У вас не виникає політичних амбіцій?

Екатерина Кухар: Мы не компетентны в этом вопросе. За политикой мы не следим — нам бы за детьми уследить. :)

О политической карьере тоже не думали. Теперь задумаемся — подумаем, что бы мы могли сделать, чтобы изменить к лучшему ситуацию в Украине и в искусстве.

Larisa: Совместная работа мешает личной жизни или наоборот? Вы познакомились благодаря балету, или ваша любовь нашла продолжение в нем и перетекла в совместную работу?

Александр Стоянов: В нашем случае совместная работа помогает личной жизни, потому что, когда кто-то один в семье — артист балета, а другой далек от искусства, возникают определенные проблемы. Например, заграничные гастроли, которые могут длиться по два месяца, праздники, в которые артист балета, как правило, работает, а другие люди в это время отдыхают.

Екатерина Кухар: Или в выходные, когда обычно идут спектакли. Или, например, любой человек хочет на погулять на майские праздники и провести время с семьей, а мы — работаем. На Новый год обычно мы тоже на сцене — как видите, резать салаты и накрывать на стол не можем. :)

Поэтому артистам, особенно артисткам, сложно уживаться с не балетными людьми. Вторая половинка должна понимать, что артист балета кладет всю свою жизнь на пьедестал балету, а она (или он) либо понимает артиста балета в этом, помогает ему, поддерживает и способствует этому, либо начинаются разногласия.

Larisa: А вы в детстве ходили в балетную школу легко и с удовольствием или из-под палки?

Александр Стоянов: Я в балетную школу ходил легко и непринужденно, но из-под палки. :)

Екатерина Кухар: А я посещала балетную школу с огромным удовольствием, это было смыслом моей жизни. Я была целеустремленным и трудолюбивым ребенком. День я начинала в хореографическом училище и заканчивала на индивидуальных занятиях по балету.

Александр Стоянов: Я тоже был целеустремленным. Просто тогда я еще не ставил перед собой цели — стать артистом балета.

Екатерина Кухар: У Саши феноменальные балетные данные: его стопа считается самой красивой стопой не только Европы, но и всего мира. Любая балерина позавидовала бы его подъему! Очень большая и красивая стопа. Зарубежные балетные критики называют Сашу "современным Нуриевым" (Рудольф Нуриев — советский, британский и французский артист балета, — Ред.). Кстати, так же, как и Нуриев, Саша такой же своенравный. :)

Александр Стоянов: Была смешная история по поводу стопы… Около десяти лет назад на одном из конкурсов ко мне подошли ребята, артисты балета, и спросили, откуда у меня такая большая стопа. Я ответил, что это — результат пластической операции, у меня там имплантат. И они поверили. Начали узнавать нюансы, где и как это можно сделать. :)

Екатерина Кухар: У мужчин, артистов балета, стопы — большая проблема. У меня в классе был мальчик, который целыми днями разрабатывал стопы, мучил себя пытками просто…

Larisa: Можете вспомнить то самое мгновение, когда каждый из вас осознал, что хочет посвятить себя именно балету? Помните свое знакомство с балетом в детстве?

Александр Стоянов: Я осознал это лет, наверное, в 15, на втором курсе, когда попал к очень профессиональному педагогу — Владимиру Денисенко. Кстати, недавно у него был юбилей — 85 лет, и он до сих пор преподает. Именно он сумел почувствовать меня и показать все прелести танца и балета. С того времени я просто заболел балетом, стал проводить в залах с утра и до ночи, все время, тренируя свое тело. В дальнейшем эта любовь к балету все росла и росла, особенно когда ощущаю на сцене любовь зрителя и то, как он реагирует на качественное и эмоциональное выступление. Я убежден (наверное, у меня такой характер), что в своем деле нужно быть лучшим. Потому до конца своей карьеры буду стараться развиваться и идти вперед.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Главред

Fanni: Расскажите, пожалуйста, о курьезных случаях на сцене, ведь они так часто случаются от артистов. Как вообще относитесь к форс-мажорам на сцене?

Екатерина Кухар: Один курьез случился совсем недавно — на гастролях во Франции, когда мы танцевали спектакль "Жизель". У одной из актрис, которая играла Батильду, была премьера, потому она очень нервничала. По либретто, по спектаклю, когда Батильда встречается с Жизелью, ее безумно поражает красота и юность Жизели, и она решает подарить ей свою подвеску, снимая ее с шеи. И вот, когда Батильда на сцене подзывает меня к себе (а я играла Жизель), я подбегаю к ней и склоняюсь в легком реверансе, она дотрагивается до своей шеи и замирает… Оказывается, она забыла надеть эту подвеску, вокруг которой по спектаклю потом многое крутится! И я слышу, как она на сцене начинает бормотать: "Ох, что же делать! Что делать!". Я понимала, что нужно как-то обыграть все это и выйти из ситуации. К счастью, я замечаю на ее правой руке огромный перстень и говорю, сидя в том же реверансе: "Маша, давай перстень. Давай перстень!". И это же нужно было сделать так, чтобы зритель не заметил ничего.

И вот она сняла с руки перстень. А дальше передо мной стояла задача — обыграть все с этим перстнем, чтобы зритель не понял, что произошел курьез. Обычно подвеску я снимала и танцевала дальше без нее. А кольцо я надела и так зажала в руке, что снять уже затем не смогла. Потому всю вариацию, когда я прыгала на пуантах, я всячески обыгрывала и показывала этот перстень...

Ragneda: А вы отмечаете обычно, отмечали ли на прошлой неделе 8 марта? Или тоже считаете, что этот праздник лучше бы отменить?

Александр Стоянов: Нет, отменять этот праздник нельзя — он очень важный. Обычно говорят, что дети — цветы жизни, но женщины — это самое важное, что есть в нашей жизни. Им дается очень много испытаний в этом мире. Поэтому 8 марта, хотя бы в этот один день, мы должны сделать все, чтобы они почувствовали себя королевами — нужными, любимыми и прекрасными.

Екатерина Кухар: Я рада, что у сына тоже формируется с детства правильное отношение к женщине. Видя пример папы, он сестричке купил подарок, мне сделал вазу с цветами из бумаги, бабушке нарисовал картину... Все это формирует мужское начало и отношение к женщине.

Fekla: За плотным гастрольным графиком достаточно ли остается времени на детей, и кто занимается ими, когда вы в разъездах?

Александр Стоянов: К сожалению, времени хватает не всегда. Дети растут очень быстро, и хотелось бы проживать с ними каждый момент. Ведь каждые пять минут они вытворяют что-то смешное и необычное...

Екатерина Кухар: С детьми, когда мы на гастролях, сидят мои мама и папа, а еще две няни. Как раз, когда в начале марта, мы были на гастролях во Франции, с детьми был смешной момент. Бабушке кто-то прислал картинку с поздравлением, а на картинке был изображен котенок породы сфинкс с надписью: "Умоляю, купи шубу". А дети у нас в телефонах уже разбираются, и дочка увидела эту картинку, кто-то ей прочел надпись. И вот, когда мы звонили из Франции, она при разговоре с папой сложила так ручки, бровки сделала, как у котенка из "Шрека", и сказала: "Папа, умояю, купи субу". :)

Крестные ей как раз и купили шубку в подарок.

Fekla: Хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам? Они занимаются балетом?

Александр Стоянов: Мы заставлять не будем. Дети будут выбирать сами, чем им заниматься в жизни.

Екатерина Кухар: Знаете, есть история… У ребенка спрашивают: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?". Ребенок отвечает: "Хочу стать счастливым". Ему говорят: "Ты не понял вопроса". А он: "Нет, это вы не поняли ответа". Главное — чтобы были счастливыми.

Как-то сын, уже в сознательном возрасте — в три года, пришел к нам за кулисы, пять минут спектакля он просидел завороженным, а потом повернулся и сказал: "Мама, балеть — неть!". И теперь он занимается футболом.

Если дочка проявит желание заниматься балетом, буду только рада. Она очень мягкая, гибкая, танцевальная. Мы были бы не против того, чтобы она занималась балетом.

Malinka: Екатерина, а вы — хорошая жена, хозяйка? Любите/умеете готовить, домашние и бытовые хлопоты вам в тягость или в радость? Александр, а вы — хозяйственный мужчина? Построить дома, вырастить дерево, прикрутить ручку шкафа или вбить гвоздь — это легко и запросто, или есть варианты?

Екатерина Кухар: Александр — очень хозяйственный. Мне было бы не страшно оказаться с ним на необитаемом острове: он бы смог и халабуду построить, и рыбу поймать, и костер разжечь. Он любит рыбалку и за грибами ходить.

Я очень люблю заниматься домашними хлопотами. Вот сегодня, собираясь на чат и выходя из дому, словила себя на мысли, что в квартире такой кавардак. Мне понадобилось бы дня три, чтобы привести все в порядок, как я люблю. Но с двумя детьми в квартире сложно поддерживать все в порядке — всюду куча красок, картинок, поделок из пластилина... Еще я с огромным удовольствием пеку, когда у меня есть время. Пирожное "Блондинка с клюквой" и марокканский пирог с кедровыми орехами — мои фирменные блюда.

Но совмещать и успевать все сложно: и материнство, и балет, и "Танцы со звездами", и приготовление кулинарных шедевров. :) Я бы хотела пойти на кулинарные курсы, когда будет время.

Natalie: Екатерина, с какого возраста ребенка лучше отдавать в балетную школу? В каком возрасте уже наступает тот период, когда всё, момент упущен? Есть ли толк начинать занятия балетом в подростковом возрасте?

Екатерина Кухар: Отдавать ребенка в балетную школу нужно тогда, когда он к этому будет готов. Вот, к примеру, смотрю на свою дочку, ей три годика, и я вижу, что, несмотря на то, что она любит танцевать, она еще пока не готова идти в кружок и серьезно заниматься. Я считаю, что наиболее приемлемый возраст для начала занятия балетом — с пяти лет. Девочкам всегда нравятся бантики, купальнички, балеточки... Потому обычно балет им нравится.

Можно ли начинать заниматься балетом в подростковом возрасте? Можно, однозначно. Если делать это просто для себя, то можно и в 30, и в 40, и в 50 лет начинать. Важно, чтобы был правильный наставник. Балет всегда хорошо влияет на мышцы, рельеф, тонус. Яркий пример — Валерий Петрович Ковтун, наш легендарный премьер украинского балета, которого Плисецкая назвала лучшим партнером. Он пришел в балет в 16-17 лет. Так что, если у вас есть способности, талант, если вам этого хочется, то развить это реально.

Lika: Расскажите о ваших увлечениях в жизни, помимо балета? Чем вы еще "горите"? Что, кроме балета, ваша страсть?

Александр Стоянов: Рыбалка, грибы, путешествия и гонки.

Екатерина Кухар: Александр мне на последних гастролях начал говорить, что хочет быть просто путешественником, просто ездить по миру. :)

Я очень люблю заниматься цветами. А еще мечтаю научиться готовить изысканные блюда.

Lika: Какие у вас есть маленькие слабости? В чем себе не можете отказать, чтобы чуть-чуть себя побаловать?

Екатерина Кухар: Александр не может отказать себе в шоколадных конфетах. Он ест любой шоколад без разбору — от "Белочки" и "Гулливера" и до шоколада ручной работы. Но — не видит никакой разницы между шоколадом ручной работы и обыкновенным. :)

Я люблю "погурманить" за завтраком эксклюзивной конфеткой.

Александр Стоянов: Я тоже могу "погурманить", если Екатерине не понравилась ее эксклюзивная конфетка, и она отдает ее мне. :)

Екатерина Кухар: Прячу от него эти эксклюзивные конфетки, потому что, не заметив разницы, сметет всю коробку за секунду. :) И так коробка, которую я растягиваю на месяц, может улететь враз.

Александр Стоянов Главред

Lika: Екатерина, простите за нетактичный вопрос, если не секрет, сколько вы весите? Вы всегда столь безупречно выглядите. Вам удается держать один вес постоянно? Или вам, как любой женщине, известна пытка диетами?

Екатерина Кухар: Мне, конечно же, известна пытка диетами. Сидела на диетах несколько раз в жизни. Самая сложная из них была в переходном возрасте, когда женский организм формируется и когда сильнее всего хочется сладенького и мучного. Также сидела на диетах после родов.

Даже однажды на седьмом месяце беременности врач посадил меня на диету, потому что я очень быстро набирала вес. Тогда на протяжении всей беременности мне очень хотелось винограда, я его постоянно "топтала". Врач стал выяснять, что же такое я ем, что так поправляюсь, и он докопался до истины, нашел глюкозу. В моем винограде! Я от обиды даже жаловалась мужу и подхныкивала. Мне было очень тяжело отказаться от винограда.

Aisedora: Желание заниматься балетом было ваше или ваших родителей?

Екатерина Кухар: Изначально родители отдали меня в балет, потому что я все время танцевала под любую музыку, особенно если к нам домой приходили гости.

Александр Стоянов: А мне предложили родители заняться балетом. А дальше все решил случай. Как-то на одних соревнованиях по бальным танцам к моим родителям подошел артист балета и сказал, что у меня очень хорошие балетные данные, что меня нужно отдать в балетное училище, потому что в итоге может получиться хороший танцор.

Gallina: Расскажите, а что в балете вам давалось сложнее всего? Были ли какие-то "па", которые никак не хотели вам поддаваться? Бывали такие минуты слабости, слез, когда себе говорили: "Все, больше не хочу и не могу!"?

Александр Стоянов: Да, было такое. Иногда по утрам, когда была крепатура, все тело ломило, очень не хотелось идти снова заниматься. Но, едва попав в балетный зал, я снова начинал ощущать кураж, снова появлялось настроение, эмоции зашкаливали, и работа продолжалась. Бывали и сложности с трюками: это срабатывает чисто психологический фактор — когда ты делаешь трюк и падаешь на пол, во второй раз его делать страшно. Должно пройти время, чтобы тело поймало эту координацию, а мозг забыл про падение.

Екатерина Кухар: У меня такое нежелание заниматься балетом возникало всего дважды. И каждый раз это было обусловлено одной и той же причиной — я была в положении, но тогда еще не знала об этом. Наверное, женский организм так мудро устроен. Помню, я приходила на работу, становилась к станку, но понимала, что не могу и не хочу принимать такую тяжелую физическую нагрузку.

И вот, когда я во второй раз, придя в зал, почувствовала отторжение балета, сразу задумалась: "А сколько дней у меня задержка?". :)

Что касается сложностей… Для меня в балете сложно танцевать с закрытыми глазами. Например, в "Ромео и Джульетте" есть сцена, когда Джульетта выпивает яд, она умирает, и у нее идет адажио с Ромео, и это нужно танцевать с закрытыми глазами. Это так сложно.

Еще одна сложность возникла для меня, как для ведущей примы в нашем балете "Дети ночи". В нем есть моменты, когда мы должны танцевать синхронно. Для примы это сложно — танцевать одинаково со всеми. Каждая солистка индивидуальна, у нее своя манера исполнения, потому оказывается невероятно сложно не выделяться.

Konn: Екатерина, у вас сложный характер? Складывается впечатление, что окружающим с вами непросто. Вы — требовательный человек по отношению к себе, окружающим?

Екатерина Кухар: Да, я могу в один день проснуться Кармен, в другой — Джульеттой, в третий — "генералом в юбке". И все члены семьи должны подстроиться под мое настроение. Когда я прихожу на работу, настроение оставляю за дверью и отдаюсь балету.

kim639: Чем, по-вашему, особенная балетная школа Украины? Что отличает ее от балетных школ всех других стран?

Александр Стоянов: Украинскую балетную школу уважают во всем мире. Выпускники наших школ занимают ведущие позиции в ведущих странах мира. Украинская школа достаточно самодостаточна, насыщена техническими элементами и очень насыщена душевным и эмоциональным танцем.

Екатерина Кухар: Мы недавно танцевали в Сиэтле, где очень востребована труппа Баланчина. Мы возили спектакль "Дон Кихот". Зрители пришли к нам после спектакля, выражали восхищение и благодарность за столь эмоциональные танцы. Сказали, что в последний раз такое видели лет 20 назад.

Еще одно подтверждение тому... Будучи во Франции, мы ездили в Парижскую консерваторию, где я давала мастер-классы. В планах у нас еще одна неделя там, где мы снова будем давать мастер-классы. После Сержа Лифаря это впервые, потому что французская школа очень закрытая и не впускает туда представителей других школ.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Главред

kim639: Были ли у вас такие роли, о которых вы можете сказать, что они повлияли на вашу жизнь, судьбу? Какая роль для каждого из вас — любимая?

Александр Стоянов: Мои любимые партии — партии Тореадоров в балетах "Кармен" и "Дон Кихот", где я трачу мало энергии и получаю много удовольствия.

Екатерина Кухар: Когда Александр приезжает в Италию или Испанию, его там всегда принимают за своего. :)

У меня много любимых ролей. Люблю контрастные партии. Очень нравится Маргарита из "Мастера и Маргариты" — кстати, именно в этом спектакле постановщик балета "Дети ночи" увидел нас и вдохновился. Очень люблю Джульетту и Жизель. К слову, 21 апреля на сцене Национальной оперы будет спектакль "Жизель" с приглашенным артистом из Ла Скала).

А судьбоносной, наверное, для меня стала партия Машеньки в "Щелкунчике": я ею дебютировала в 16 лет в Японии. И именно в этой партии нас с Александром поставили в дуэт.

Simka: Ваш найяскравіший спогад про дитинство? А зараз які запахи, відчуття, предмети тощо можуть вас миттєво повернути в дитинство, змусити відчути себе маленькими?

Александр Стоянов: Мое детство было насыщенным и веселым. Все свое время я проводил на улице с друзьями. Много воспоминаний, о которых можно было бы рассказать, но самое яркое — когда я в первый раз уехал из дому не по своей воле, а упав с дерева и попав в больницу, а через неделю по возвращении домой я стоял возле входа в дом, и на меня нахлынули такие эмоции радости и счастья, что этот момент я помню до сих пор. И еще запомнился момент, когда я каждый день залезал на большое дерево возле дома и ждал автобус, который в 5 вечера привозил отца с работы.

Екатерина Кухар: Наверное, самые яркие воспоминания связаны с бабушкой и дедушкой — как они возили меня в Гидропарк, как мы вместе много гуляли, ходили за грибами. Еще помню, как на выходных дедушка вставал рано утром, мы с бабушкой еще спали и жарил нам дерунчики. :) Всегда с любовью вспоминаю про них. А еще бабушка писала за меня в училище сочинения. :)

Nana: Екатерина, вы — мама двух детей. Как вам удалось так быстро вернуться в форму, восстановиться после родов и дальше выстраивать блистательную карьеру? Ведь для многих актрис появление ребенка, если не ставит крест на карьере, то значительно снижает работоспособность, а, соответственно, и сокращает достижения. Признайтесь, у вас были колебания — дети, личная жизнь или продолжать танцевать, без отрыва?

Екатерина Кухар: Честно говоря, после рождения и первого, и второго ребенка я быстро пришла в форму, так как уже через три месяца после родов я должны была ехать на гастроли — были подписаны контракты, и я должна была танцевать "Лебединое озеро" в Италии. Мне пришлось взять себя в "ежовые рукавицы", загнать в зал и гонять себя до седьмого пота. Но все бы мне не удалось, если бы не помощь родителей и нянечек.

У меня не было колебаний, о которых вы говорите. В первую очередь, я — женщина, а потом уже балерина. Имея опыт наших педагогов, наших артистов, которые всю жизнь отдали сцене, но остались одинокими, у меня не возникало сомнений, рожать ли детей. Для женщины дети — это очень важно.

Prokop: Кем вы себя видите на пенсии? Сможете жить без балета, гастролей и ограничиться лишь семьей и преподаванием, передачей своего опыта молодым танцорам? Ведь артисты балета раньше выходят на пенсию, если я не ошибаюсь, хотя после нашей "пенсионной реформы" может быть что угодно.

Екатерина Кухар: Мы можем продолжать гастролировать — Александр уже не раз бывал артистическим директором труппы. Можно и преподавать, и открыть балетную школу, есть предложения сниматься в кино и работать на телевидении. Для артиста важно вовремя уйти со сцены, пока ты в форме, пока ты звезда, пока можешь на все 100% выкладываться. Важно это сделать без депрессии и подготовить почву для нового этапа в жизни.

Tianna: Александр, легко ли жить под одной крышей с примой? Что дается сложнее всего?

Александр Стоянов: Конечно, легко. Если ты сам премьер. :)

Tianna: Екатерина, что побудило вас попробовать себя в судействе проекта "Танцы со звездами"? Каково это — судить других? По сравнению с другими членами жюри, вы выглядели, пожалуй, самым строгим и требовательным судьей — вы не делали скидку на то, что перед вами все-таки не профессиональный танцор?

Екатерина Кухар: Практика судейства у меня была и до "Танцев со звездами". Я принимала государственные экзамены в Парижской консерватории, ездила не раз в Берлин и Сеул на международные конкурсы, была главой жюри Всеукраинской ассамблеи танцев. Но там не нужно было говорить на камеру — в этом смысле у меня премьера, и по началу у меня были необычные ощущения. Мы, артисты балета — актеры не разговорного жанра, мы учимся выражать свои эмоции жестами, пластикой. А здесь важна не только твоя оценка, но и умение ее обосновать. Я требовательна по жизни, в первую очередь, к себе, во вторую — к близким, в третью — к остальным. Таким образом участников "Танцы со звездами" я хотела мотивировать, чтобы они максимально раскрылись и показали зрителю самую красивую картинку.

Руслан Голияд: У вас были ситуации, когда вы шли наперекор клише и брались за специфическую роль, а потом понимали, что совершили ошибку?

Александр Стоянов: В нашем репертуаре практически все роли — классические. Клише создаются людьми, и люди же их разрушают.

Екатерина Кухар: Артисты балета по жизни — ученики. И до конца карьеры они должны развиваться. Поэтому для нас (не только как для танцоров, но и как для драматических артистов) интересно браться за разнообразные партии. Я сейчас не очень ощущаю энергетической ценности партий, когда я не могу пережить какую-то драму. Например, легко быть Спящей Красавицей, но совершенно другое — приниматься за роль Маргариты, где нужна глубокая внутренняя, ментальная работа, важно не переборщить, донести все, что чувствуешь, но не перешагнуть тонкую грань. Это роковая партия для многих актрис.

Александр Стоянов: Педагоги нашего театра называют нас "универсальной парой", способной танцевать любые партии. И показателем того, что мы идем в правильном направлении, являются аншлаги на наших спектаклях.

Sonita: Есть ли у вас какие-то традиции или ритуалы для успешного выступления перед выходом на сцену? Или какие-то привычки, которые помогают настроиться?

Екатерина Кухар: У меня их много. Я люблю прислушиваться к себе и читать знаки. Одна из моих наставниц, с которой мы близко общаемся (а познакомились мы благодаря тому, что она была поклонницей моего таланта, часто мне писала, передавала открытки), приучила меня к тому, что на время спектакля я всегда на зажигаю аромасвечу. И на каждый спектакль свеча с разным ароматом. Это, кстати, один из пунктов моего райдера и здесь, и за рубежом — в гримерке обязательно должна быть свечка.

Надежда Майная

Фото Александра Синицы